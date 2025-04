Ilrestodelcarlino.it - Rimosse 30 bici. Da domani i divieti di sosta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri sono sparite lenelle rastrelliere. Epomeriggio toccherà alle auto in. Fervono i preparativi per la visita del re del Regno Unito Carlo III, della regina consorte Camilla e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma per giovedì. E così un’ordinanza vieta lain centro. Ieri sono stateuna trentina di: nei prossimi giorni verranno consegnate alla polizia locale che le restituirà agli aventi diritto inviando una mail a [email protected] . Occorrerà descrivere la, indicare dove si trovava e un recapito. La restituzione avverrà senza spese a carico degli aventi diritto. L’ordinanza prevede il divieto dicon zona rimozione nei portaclette dal 7 al 12 aprile in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, piazza Einaudi, piazza Venti Settembre, piazza Kennedy, piazza San Francesco, piazza Caduti per la Libertà e nelle vie Rasponi, Zirardini, Pasolini, Argentario, San Vitale, Gardini, Gordini, D.