Rimini ospita un importante convegno europeo sull' ambiente È la prima volta che si tiene in area Mediterranea

Rimini ospiterà la 21esima edizione del convegno annuale dell'European outdoor education network (Eoe), intitolato "Outdoor learning where we live: exploring place-based education and urban adventures". È la prima volta che questo evento si tiene in area Mediterranea, a.

