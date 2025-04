Rimedio esalta Yildiz | Io lo considero un talento assoluto Mi aspetto questo dal nuovo numero 10 della Juventus

A La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio ha parlato così di Roma–Juve. Il suo commento su Yildiz.

Rimedio – «Yildiz ha fatto meno bene rispetto alla partita precedente, ma ovviamente anche il livello di difficoltà si è alzato. Le cose migliori le ha fatte comunque partendo da sinistra e c'è stato soprattutto nel primo tempo un gran bel dribbling. Da Yildiz mi aspetto sempre tantissimo, perché lo considero un talento assoluto. Però è in un processo di crescita, il ragazzo giovanissimo, a 20 anni ci stanno dei momenti di non brillare in ogni partita».

