Quotidiano.net - Rimbalzo delle Borse Europee con Future Usa: Londra in testa, Spread stabile

Leggi su Quotidiano.net

Accelerano le principalicon iUsa, consolidando ilregistrato in apertura dopo 4 sedute da dimenticare, che sono costate oltre 1.900 miliardi di valore. La migliore è(+2,14%), seguita da Francoforte (+1,9%), Milano (+1,65%), Parigi (+1,6%) e Madrid (+1,31%). Poco mosso a 121,3 punti lotra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,3 punti al 3,85% e quello tedesco in rialzo di 2,7 punti al 2,63%. Sempre debole il dollaro, scambiato a 0,91 euro e 0,78 sterline, mentre si porta in territorio positivo l'oro (+0,06% a 3.010 dollari l'oncia). Quasi immobile il greggio (Wti +0,08% a 60,75 dollari al barile), in netto calo invece il gas (-2,66% a 36,02 euro al MWh). Gli acquisti si concentrano sul comparto della difesa e dei microprocessori, sulla scia di quanto avvenuto nella mattinata sulla piazza di Tokyo.