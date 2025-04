Quotidiano.net - Rimbalzo dei listini di borsa in Asia e Pacifico: Tokyo guida la ripresa

Puntano aldididopo 4 sedute di tempesta, con la scommessa degli investitori su un possibile taglio dei tassi da parte della Bce. Una mossa che potrebbe arginare l'effetto domino della guerra sui dazi scatenata mercoledì scorso dal presidente Usa Donald Trump.ha guadagnato il 6,03%, Seul lo 0,28% e Sidney il 2,27%. Ancora sotto pressione Taiwan (-4,02%), per l'elevata esposizione nel settore tecnologico, ancora aperte Hong Kong (-0,03%), Shanghai (+1,1%), Mumbai (+0,89%) e Singapore (-1,44%). In rialzo i future sull'Europa e suiUsa in assenza di dati macro di rilievo dal Vecchio Continente, mentre alle 11 è atteso l'intervento del numero due della Bce Luis De Guindos all'incontro annuale dell'Associazione bancaria spagnola. In arrivo dagli Usa la fiducia delle piccole e medie imprese, prevista in calo sotto i 100 punti.