Metropolitanmagazine.it - Rihanna rilancia lo snake print: il ritorno del deserto nella moda primavera-estate 2025

lo ha fatto di nuovo. Senza bisogno di una passerella, la cantante e imprenditrice è riuscita a catturare l’essenza di una delle tendenze più potenti del momento, portando nel quotidiano una delle ispirazioni più forti della stagione: il richiamo del West, con ildello. E se qualcuno pensava che il leopardato fosse ancora il re degli animalier, dovrà presto ricredersi.Sta tornando lo(l’animalier per eccellenza) probabilmente grazie aAvvistata il 6 aprile a Santa Monica,ha sfoggiato un outfit che sembrava uscito direttamente da una campagna nelcaliforniano. Jeans flare firmati Celine, giacca bomber grigia con stampa pitonata e stivali a punta perfettamente coordinati: ogni dettaglio parlava chiaro. Il look era completato da una t-shirt semplice ma efficace, lasciata visibile sotto la giacca oversize, per mantenere quell’equilibrio tra casual e statement che solo lei riesce a gestire così bene.