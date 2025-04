Ilnapolista.it - Rigore di Alvarez, i tifosi dell’Atletico hanno commissionato una perizia: «il video è stato manomesso»

Ildi Juliánnel derby di Champions tra Real ed Atletico Madrid continua a far parlare di sé. Come noto, venerdì scorso l’Unione Internazionale Clubdei Colchoneros ha pubblicato unache rileva delle anomalie nelutilizzato dalla Uefa per giustificare l’annullamento del gol di. Mundo Deportivo ha interviin esclusiva il presidente dell’organizzazione, Eduardo Fernandez.Il derby Champions di Madrid non è ancora finito: l’accusa suldi“Dopo tutto quello che è successo, Eduardo afferma che «sembra chiaro che è successo qualcosa di strano. Non oserei ancora dire che si sta verificando un caso di manomissione della competizione perché non abbiamo ancora le prove, ma penso che gli indizi siano più che sufficienti per suggerire che qui ci sia stata una condotta opaca, persino illegittima.