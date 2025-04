Riforme istituzionali e forma di governo Ferrara Popolare Europea popone un dibattito

'Il cambiamento passa da Ferrara' è il titolo di un incontro pubblico, dedicato a Riforme istituzionali e forma di governo secondo una visione indipendente, in programma venerdì 11 alle 17.30 nella Saletta Evo di Casa Cini. A organizzare l'appuntamento è Ferrara Popolare Europea

Riforme istituzionali e forma di governo, Ferrara Popolare Europea popone un dibattito. Nota di aggiornamento sulle riforme istituzionali. Trent’anni dopo. L’Ingegneria costituzionale e le Riforme.. Com’è cambiata la riforma del premierato. Riformare la Costituzione si deve. La splendida lezione di Augusto Barbera. Venerdì 31 gennaio, a Sassari, la presentazione del numero della rivista Il Mulino dedicato alle riforme istituzionali. Ne parlano su altre fonti

