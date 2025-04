Rifiuti abbandonati

Rifiuti edili e non solo nella zona, abbiamo provato a contattare la Polizia municipale ma nessuno risponde, siamo arrivati a condizioni che sfiorano l'indecenza, stiamo. Pisatoday.it - Rifiuti abbandonati Leggi su Pisatoday.it Sono un cittadino residente in via di Oratoio Traversa C, sono settimane che sto provando a denunciare un continuo abbandono diedili e non solo nella zona, abbiamo provato a contattare la Polizia municipale ma nessuno risponde, siamo arrivati a condizioni che sfiorano l'indecenza, stiamo.

Rifiuti abbandonati a Oratoio. Rifiuti abbandonati :: Segnalazione a Pisa. Rifiuti abbandonati in strada: 50enne in trasferta da un altro comune incastrato dalle telecamere. Multa di 50. Rifiuti abbandonati, i volontari di Cittadinanza attiva puliscono Borgo Roma. E lanciano un appello. Discarica abusiva a Strevi: anche amianto tra i rifiuti abbandonati. Rifiuti abbandonati in periferia e cassonetti in fiamme al Libertà: denunce e segnalazioni. Ne parlano su altre fonti

Cosa fare se i rifiuti del vicino di casa sono messi male, troppo vicino al confine, abbandonati - Rifiuti lasciati fuori posto da un vicino, situazioni spiacevoli per il decoro e la salute pubblica. Soluzioni legali e pratiche per risolvere il problema ... (businessonline.it)

Sacchi neri, abbandoni e indagini : "240 blitz ambientali in un anno" - Vignoli risponde a Fratelli d’Italia: "Il nostro scopo è trovare i responsabili perché non siano i cittadini a pagare" ... (msn.com)

Rifiuti abbandonati, 2 milioni di euro messi in campo dalla Regione Puglia. Ma non bastano - Situazione drammatica in tutta la Puglia. Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Regione Puglia gli ulteriori 2 milioni stanziati non sono sufficienti per tutto il territorio ... (pugliain.net)