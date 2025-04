Rien ne va plus A rischio i 31 lavoratori

Ilgiorno.it - Rien ne va plus. A rischio i 31 lavoratori Leggi su Ilgiorno.it Primavera amara per il casinò di Sankt Moritz, che rischia di chiudere entro le prossime settimane se non si farà avanti un acquirente disposto a liquidare il gruppo Casinos Austria. L’annuncio è stato formalizzato in questi giorni ai 31 dipendenti della casa da gioco, spiazzati anche perché il gruppo austriaco aveva appena rinnovato la concessione ventennale e aveva pronta anche una nuova offerta dedicata ai giochi online. Il 2025 sembrava l’anno giusto per il rilancio e invece rischia di essere l’ultimo per la casa da gioco dell’Engadina, che nel 2021 aveva trasferito la propria sede in una posizione più centrale, aumentando anche il volume dei propri incassi, che negli ultimi due anni hanno superato i 3,5 milioni di franchi. Evidentemente i suoi numeri non sono stati considerati abbastanza buoni da Casinos Austria, il gruppo proprietario, che con le sue trenta case da gioco è uno dei primi contribuenti austriaci.

