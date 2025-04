Ricostruzione a Roncofreddo Lucchi Pd replica a FdI | Polemiche sterili e futili si leggano gli atti

Ricostruzione a Roncofreddo, la congliera regionale del Pd Francesca Lucchi replica a Fratelli d'Italia. Lucchi lamenta "il mancato rifinanziamento degli interventi di messa in sicurezza sulle strade colpite dagli eventi alluvionali nel comune di Roncofreddo"."Stiamo.

