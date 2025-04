Ravennatoday.it - Ricostruzione, 8 milioni per il ponte delle Grazie e altri fondi per opere fondamentali nel Faentino

Leggi su Ravennatoday.it

Arrivano itanto attesi per lae gli interventi di sicurezza idraulica per il territorio. A darne l'annuncio, ieri, è stato il sindaco di Faenza, Massimo Isola: "L'ordinanza 13 Ter firmata dal Commissario straordinario per laFabrizio Curcio segna un.