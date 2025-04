Lanazione.it - Riconoscimenti: alla Pisa University Press un premio per la traduzione dall’arabo

, 8 aprile 2025 – Il volume “Orosius. Seven books of histories against the Pagans” pubblicato d, la casa editrice dell’Università di, e curato da Marco Di Branco, docente dell’Università Sapienza di Roma, ha vinto lo Sheikh Zayed Book Award, uno più prestigiosi premi al mondo dedicatoletteratura e cultura araba per la categoriada o verso l'arabo. Il, che riconosce il ruolo importante dei traduttori nell'arricchire la cultura e nel promuovere il dialogo tra i popoli quest'anno ha ricevuto un record di 3.151 candidature. La cerimonia di premiazione avrà luogo durante l’Abu Dhabi International Book Fair a maggio. “Kitab Hurusiyus”, il volume vincitore, è unae rielaborazione in arabo della celebre Historiae adversus paganos dello storico latino Paolo Orosio, ed è il frutto della collaborazione tra autori cristiani e musulmanicorte del califfo andaluso al-Hakam II al-Mustansir.