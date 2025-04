Ricomincio da quattro (punto zero).

Leggi su Ildenaro.it

di Pellegrino De Santis*Come ha affermato il Presidente di Confindustria si è capito che il piano Industria 5.0 (6,3 miliardi di incentivi del Pnrr agli investimenti in digitale e ambiente) non funziona. Lo abbiamo scritto da tempo in tutte le salse, comunicato a MIMIT attraverso i canali associativi, ma non è stato fatto nulla per rimediare.Nel frattempo si è aggiunta la crisi dazi e le imprese che non programmano a mesi ma ad anni non hanno alcuna visione su come programmare investimenti in Ricerca, Sviluppo ed innovazione dal prossimo 1° gennaio, data di scadenza della norma.Come afferma Orsini è inutile che continuiamo a spingere su una misura che assorbirà forse due miliardi in tutto.Il Pnrr è stato pensato per abbattere le emissioni, ora invece l’obiettivo è salvare l’industria – afferma -.