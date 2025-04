Richiedenti asilo e rifugiati Card Reina | non possiamo chiudere gli occhi

Richiedenti asilo dal quale emerge la vulnerabilità dei rifugiati e l’aumento delle richiesta di servizi come cibo e prestazioni. Il commento del Cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Richiedenti asilo e rifugiati. Card. Reina: non possiamo chiudere gli occhi TG2000. Tv2000.it - Richiedenti asilo e rifugiati. Card. Reina: non possiamo chiudere gli occhi Leggi su Tv2000.it Oggi al Centro Astalli la presentazione del rapporto 2025 sulle condizioni didal quale emerge la vulnerabilità deie l’aumento delle richiesta di servizi come cibo e prestazioni. Il commento delinale Baldo, vicario del Papa per la diocesi di Roma.: nongliTG2000.

Richiedenti asilo e rifugiati. Card. Reina: non possiamo chiudere gli occhi. Roma 8 aprile, presentazione del Rapporto annuale del Centro Astalli. Università e Comune siglano un protocollo d'intesa per l’inserimento di rifugiati e richiedenti asilo ai percorsi formativi dell'Ateneo. Cellulari, la scheda sim solo con il permesso soggiorno. “Popoli in cammino… senza diritto d’asilo”. Il report 2024 della Fondazione Migrantes. La Danimarca mina i diritti dei richiedenti asilo con una nuova legge che esternalizza l’intero processo (asilo incluso). Ne parlano su altre fonti

I rifugiati siriani in Europa possono essere rimandati a casa? - 2 milioni persone rifugiate di origine siriana e quasi 124mila richiedenti asilo. In Italia ci sono 3.500 rifugiati e rifugiate siriane e poco più di 250 richiedenti asilo. Nel linguaggio comune, i ... (voxeurop.eu)

Richieste asilo in Ue scese del 13% in 2024 - Eurostat - direttrice del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, in una mail inviata a Reuters. Secondo i dati di Eurostat, nel 2024 sono pervenute quasi 148.000 richieste di asilo dalla Siria ... (msn.com)

L'UDC chiede al Governo ticinese di bloccare le ammissioni di nuovi richiedenti l'asilo - «Ogni anno giungono in Svizzera decine di migliaia di richiedenti asilo e tra loro ci sono diversi approfittatori e criminali. Per lo più arrivano in Europa con bande criminali di trafficanti e una ... (cdt.ch)