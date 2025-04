Richards analizza | Inter? Arriverà in finale di Champions vi spiego il perché

Richards, l'ex giocatore di Manchester City e Fiorentina ha rilanciato la sua idea che vede l'arrivo dell'Inter in finale di Champions League: le sue dichiarazioniMicah Richards, noto opinionista e intrattenitore del programma CBS Sports Golazo!, aveva già formulato in precedenza una previsione audace e suggestiva riguardante il cammino dell'Inter in Europa. Secondo le sue affermazioni, il club milanese è una delle squadre favorite per raggiungere la finale della prestigiosa Champions League all'Allianz Arena in programma il 31 maggio. LE PAROLE DI MICAH Richards – «Hanno qualità e un grande allenatore. Ma sanno mischiare perfettamente il gioco: non ho mai visto difensori attaccare in transizione come loro. Poi quando concedi un solo gol in tutta la Champions, questo ti dà le migliori possibilità di arrivare in fondo.

