Ricercatori giapponesi creano plastica che si dissolve

I Ricercatori guidati dal professor Takuzo Aida presso il RIKEN Center for Emergent Matter Science hanno sviluppato un materiale plastico rivoluzionario che potrebbe cambiare per sempre il nostro rapporto con gli oceani. Questa innovativa plastica non solo è riciclabile, ma si dissolve completamente in acqua marina nell'arco di poche ore, senza lasciare traccia di microplastiche.Un matrimonio chimico perfettoIl segreto di questa straordinaria invenzione risiede nell'utilizzo di plastiche supramolecolari, strutture polimeriche tenute insieme da interazioni reversibili. I Ricercatori hanno miscelato sapientemente due monomeri ionici: l'esametafosfato di sodio, comunemente usato come additivo alimentare, e monomeri a base di ioni guanidinio, noti per la loro capacità di creare connessioni resistenti ma flessibili.

