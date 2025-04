Unlimitednews.it - Ricercatore italiano trovato morto in Colombia, il sindaco offre ricompensa per le informazioni

BOGOTA’ (BOLIVIA) (ITALPRESS) – Alessandro Coatti,originario di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, è statoindove si trovava in vacanza. La testa e le braccia dell’uomo di 42 anni sono state trovate in una valigia nelle vicinanze dello stadio della cittadina di Santa Marta. Coatti era in Sudamerica da gennaio e in questi mesi aveva visitato Ecuador, Perù e Bolivia. Il 28 marzo era arrivato ine giovedì scorso si era registrato in un hotel a Santa Marta, ma la sera non vi aveva fatto ritorno.Ildi Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello,ora unadi circa 10.000 euro per chiunque sia in possesso disulla vicenda. “Ho incaricato le autorità di coordinare l’intero processo interistituzionale che porterà a chiarire la vicenda della morte del cittadinoAlessandro Coatti”, ha scritto ilsu Facebook.