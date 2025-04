Ricerca in corso per un uomo di 77 anni disperso ad Amelia

uomo di 77 anni è stato dichiarato disperso nella zona di Amelia. Martedì mattina, intorno alle 10, si era allontanato dalla casa di alcuni conoscenti, direzionandosi verso i boschi per raccogliere asparagi, lasciando loro la bicicletta in custodia. Nel primo pomeriggio, non vedendolo rientrare, i conoscenti hanno lanciato l'allarme ai Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno subito attivato il piano provinciale di Ricerca, coordinato dalla Prefettura di Terni.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno gestendo le operazioni di Ricerca con il supporto di una squadra di Amelia, l'U.C.L. (Unità Comando Locale), un elicottero dei Vigili del Fuoco, i droni a pilotaggio remoto del nucleo S.A.P.R. VF, unità cinofile, i Carabinieri Forestali e i Volontari di Protezione Civile Comunale.

