Ribery su Bayern Inter | Sarà una gara imprevedibile! Thuram? Un piacere vederlo giocare…

Ribery su Bayern Inter: «Sarà una gara imprevedibile! Thuram? Un piacere vederlo giocare.» Le parole dell’ex giocatoreIntervistato sulla Gazzetta dello Sport, Frank Ribery, ex Bayern Monaco, ha parlato cosi del match di questa sera contro l’Inter:Bayern Inter- «Equilibrata, appassionante, imprevedibile. Bella da vedere perché sono due giganti, anche se, purtroppo, ci sono tante assenze dalla parte tedesca. In queste sfide bisogna essere oltre il 100%, nel fisico ma soprattutto nella testa. Il Bayern è sempre il Bayern, ma l’Inter è alla stessa altezza per solidità e organizzazione: anche lei può pensare davvero di vincere questa coppa»SIMONE INZAGHI- «Simone ha costruito un giocattolo molto bello, le sue squadre hanno una precisa identità: a me piacciono le persone che si mettono in gioco come lui. Internews24.com - Ribery su Bayern Inter: «Sarà una gara imprevedibile! Thuram? Un piacere vederlo giocare…» Leggi su Internews24.com di Redazionesu: «una? Ungiocare.» Le parole dell’ex giocatorevistato sulla Gazzetta dello Sport, Frank, exMonaco, ha parlato cosi del match di questa sera contro l’- «Equilibrata, appassionante,. Bella da vedere perché sono due giganti, anche se, purtroppo, ci sono tante assenze dalla parte tedesca. In queste sfide bisogna essere oltre il 100%, nel fisico ma soprattutto nella testa. Ilè sempre il, ma l’è alla stessa altezza per solidità e organizzazione: anche lei può pensare davvero di vincere questa coppa»SIMONE INZAGHI- «Simone ha costruito un giocattolo molto bello, le sue squadre hanno una precisa identità: a me piacciono le persone che si mettono in gioco come lui.

