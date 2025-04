Ribassi carburanti | prezzi benzina e diesel in calo dopo caduta del petrolio

Ribassi sui carburanti dopo la caduta del prezzo del petrolio: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 7 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,766 euro al litro (1,767 la rilevazione del 6 aprile), con le compagnie tra 1,756 e 1,777 euro al litro (no logo 1,759). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,664 euro al litro (rispetto a 1,665), con i diversi marchi tra 1,650 e 1,680 euro al litro (no logo 1,655). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,910 euro/litro (1,911 il valore del 6 aprile), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,847 e 1,984 euro al litro (no logo 1,816). La media del diesel servito è 1,809 euro al litro (rispetto a 1,810), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,741 e 1,887 euro al litro (no logo 1,713).

Ribassi carburanti: prezzi benzina e diesel in calo dopo caduta del petrolio. Il petrolio crolla, ma la benzina no: per i carburanti ribassi minimi, scatta l'allarme speculazione. Benzina in ribasso, si risparmia sul pieno: come cambiano i prezzi. Prezzi benzina e diesel in calo, quanto costa fare il pieno con i nuovi ribassi. Carburanti, calano i prezzi: benzina sotto 1,8 euro, diesel a 1,7 euro al litro. Perché il prezzo della benzina sta crollando e quanto dureranno i ribassi.

