Ilfattoquotidiano.it - Riarmo Ue, la mozione della Lega che sfida gli alleati: “Ferma opposizione al piano, investire in ambiti più urgenti”

“Rappresentare in ogni sede opportuna, nazionale e dell’Ue, la propriaall’attuazione delReArm Europe/Readiness 2030, chiedendo che le risorse previste siano invece indirizzate verso altre priorità di interesse pubblico“. Lo chiede lanel testo di unache annuncia di voler presentare “in tutti gli organismi politici in cui è presente”, dai Consigli comunali al Parlamento europeo. L’iniziativa sottolinea ancora una volta le distanze – già evidenziate da due votazioni all’Eurocamera – tra il Carroccio e le altre forze di maggioranza: Forza Italia infatti si è schierata da subito a favore delda 800 miliardi proposto dalla presidenteCommissione Ue Ursula von der Leyen, che anche Fratelli d’Italia appoggia (seppure con qualche tentennamento in più) Con la, quindi, il leader leghista Matteo Salvini punta are gli: l’atto “servirà da spunto di riflessione per arrivare a una sintesi comune all’insegna del buonsenso ecritica costruttiva alla burocrazia europea”, fa trapelare il partito di via Bellerio.