Riarmo ad Anagni apre una fabbrica di bombe? Cosa sappiamo sul futuro dell’ex stabilimento Winchester

stabilimento Winchester potrebbe diventare la nuova sede per un'industria di esplosivi ad uso militare. La proposta è stata avanzata dalla società Knds Ammo Italy ed è ora al vaglio della Regione Lazio. Una possibilità criticata dalla deputata del Movimento 5 stelle, Ilaria Fontana, che ha presentato un'interrogazione parlamentare. Leggi su Fanpage.it L'expotrebbe diventare la nuova sede per un'industria di esplosivi ad uso militare. La proposta è stata avanzata dalla società Knds Ammo Italy ed è ora al vaglio della Regione Lazio. Una possibilità criticata dalla deputata del Movimento 5 stelle, Ilaria Fontana, che ha presentato un'interrogazione parlamentare.

