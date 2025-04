Bergamonews.it - Riapre la Fontana del Lantro: il primo appuntamento è domenica 18 maggio

Bergamo. È una delle più grandi e antiche cisterne d’acqua della città e fino all’inizio dell’Ottocento svolgeva l’importante funzione pubblica di raccolta delle acque che venivano poi utilizzate in ambito domestico e lavorativo. Parliamo delladelin via della Boccola, Città Alta, sito abitualmente chiuso al pubblico ma che grazie a un progetto congiunto siglato tra l’amministrazione di Bergamo e Uniacque aprirà le porte la primadi ogni mese estivo. A mettere nero su bianco la collaborazione, proficua e continuativa negli anni, una delibera di Giunta che fissa sul calendario le date, del periodo estivo, in cui sarà possibileGrazie alla collaborazione tra Uniacque e Comune di Bergamo, ogni primadei mesi estivi sarà possibile visitare la più antica cisterna d’acqua della città.