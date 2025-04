Reuters | Il Doge di Musk usa l’IA per spiare le agenzie federali critiche ostili a Trump

agenzie federali americane e controllare la spesa pubblica. Il Doge guidato da Elon Musk sembra però aver deciso di adottare qualsiasi mezzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Secondo quanto scrive Reuters, alcuni dirigenti dell’amministrazione Trump hanno confessato a dipendenti del governo che il team di professionisti che fa parte del Dipartimento per l’Efficienza Governativa sta usando l’intelligenza artificiale per sorvegliare le comunicazioni di almeno un’agenzia federale per una presunta ostilità al presidente e al suo programma.Una rivelazione che rischia di scatenare una rivolta all’interno delle agenzie federali e soprattutto contro il fondatore di Tesla e guru del tycoon. Avversione che potrebbe spingere nella direzione di una sua uscita di scena della quale si è già discusso nelle scorse settimane. Ilfattoquotidiano.it - Reuters: “Il Doge di Musk usa l’IA per spiare le agenzie federali critiche ostili a Trump” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ottimizzare il lavoro delleamericane e controllare la spesa pubblica. Ilguidato da Elonsembra però aver deciso di adottare qualsiasi mezzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Secondo quanto scrive, alcuni dirigenti dell’amministrazionehanno confessato a dipendenti del governo che il team di professionisti che fa parte del Dipartimento per l’Efficienza Governativa sta usando l’intelligenza artificiale per sorvegliare le comunicazioni di almeno un’agenzia federale per una presuntatà al presidente e al suo programma.Una rivelazione che rischia di scatenare una rivolta all’interno dellee soprattutto contro il fondatore di Tesla e guru del tycoon. Avversione che potrebbe spingere nella direzione di una sua uscita di scena della quale si è già discusso nelle scorse settimane.

Musk's DOGE using AI to snoop on U.S. federal workers, sources say - By Alexandra Ulmer, Marisa Taylor, Jeffrey Dastin and Alexandra Alper (Reuters) -Trump administration officials have told some U.S. government employees that Elon Musk's DOGE team of technologists is ... (msn.com)

Il miliardario Musk alle spalle di Trump nello Studio Ovale - Reuters - Sta per finire l’idillio tra il presidente e il miliardario. Sullo sfondo dell'addio c'è la rivolta dei ministri contro i tagli del Doge ... (msn.com)

Il gruppo di hacker EGodly e quei dubbi "Big balls": trema il braccio destro di Musk - Edward Coristine, giovane talento del team Doge di Elon Musk, è stato collegato da Reuters al gruppo cybercriminale EGodly tramite la sua società DiamondCDN, che ha supportato le loro attività illecit ... (msn.com)