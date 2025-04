Liberoquotidiano.it - Rete 4 "padrona" delle ore piccole: cosa succede in piena notte

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (4) Oltre 2 milioni di italiani guardano i programmi notturni. Si tratta di un target pregiato, medio alto, che si divide tra le varie offerte - tradizionali e non - con una particolare predilezione per i rulli di Rainews 24. La quantità di aficionados si incrementa durante il fine settimana, mediamente del 20%. A Mediaset l'hanno capito bene i top manager che non mollano l'osso. Tra i canali ad avvantaggiarsiore, oltre all'asse Rai 3/Rai News, c'è infatti4. Che per l'occasione ricicla sapientemente capolavori della cinematografia, definiti a ragione “I Bellissimi”. Sabatoè toccato alla Figlia del Generale un gustoso plot complottaro, guest star John Travolta. Nel menu non mancava nulla: generali corrotti, servizi segreti deviati, spioni, stupri, sesso sadomaso.