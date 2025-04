Resuscitato un lupo estinto 10mila anni fa Ma ci sono dubbi sui tre nuovi cuccioli Remus Romulus e Khaleesi

Un'azienda chiamata "Colossal Biosciences" afferma di aver riportato in vita una specie estinta: il "dire wolf", il mitologico meta lupo o meglio enocione, specie estinta. L'annuncio, che ha fatto il giro del mondo, ha destato però da subito critiche e sospetti. "Il 1° ottobre 2024, per la prima volta nella storia dell'umanità, Colossal ha ripristinato con successo una specie un tempo estinta attraverso la scienza della de-estinzione", si legge sul sito web dell'azienda che ha sede negli Stati Uniti. "Dopo un'assenza di oltre 10.000 anni, il nostro team è orgoglioso di riportare il 'dire wolf' al suo legittimo posto nell'ecosistema", aggiunge.La Colossal sostiene che tre cuccioli di lupo grigio geneticamente modificati, due maschi chiamati Remus e Romulus, nati a ottobre, e una femmina chiamata Khaleesi, nata a gennaio, sono in realtà "dire wolf".

