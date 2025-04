Lapresse.it - Repubblica Dominicana, crolla tetto in discoteca: almeno 13 morti

to ildi unaa Santo Domingo, in, e il bilancio è di13e oltre 70 feriti. Lo riferiscono le autorità locali. Al momento del crollo si stava esibendo il cantante di merengue Rubby Pérez, che è tra i feriti.Si cercano potenziali sopravvissutiIl direttore del Centro operativo di emergenza, Juan Manuel Méndez, riferisce che le squadre di soccorso stanno cercando potenziali sopravvissuti tra le macerie del Jet Set, questo il nome del locale. “Presumiamo che molti di loro siano ancora vivi, ed è per questo che le autorità locali non si arrenderanno finché non sarà stata trovata anche l’ultima persona sotto le macerie”, ha dichiarato Méndez. ?Twelve people died and multiple others were injured when the roof of the famous #Jetset #nightclub in the #DominicanRepublic collapsed during a performance by the renowned merengue artist #rubbyperez.