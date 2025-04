Lapresse.it - Rep. Dominicana: crollo tetto discoteca, 15 morti e oltre 100 feriti

Leggi su Lapresse.it

Milano, 8 apr. (LaPresse) – È salito a 15100in Repubblicail bilancio delavvenuto nellaJet Set di Santo Domingo, dove ilè caduto mentre si stava esibendo il cantante di merengue Rubby Pérez, che è tra i. Lo ha annunciato il direttore del Centro delle operazioni di emergenza (Coe), Juan Manuel Méndez, secondo quanto riportano i media locali. Mendez ha spiegato che le ricerche sotto le maceria procedono senza sosta e che sono stati effettuati 101 trasferimenti in ambulanza verso diversi ospedali, ma ha precisato che questa cifra non costituisce il totale deiperché alcune ambulanze hanno trasportato più di una persona per viaggio.