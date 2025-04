Formiche.net - Rendere più solida la cooperazione Nato-Ue è una priorità per l’Occidente

Partiamo da un presupposto. Essere parte dellaè un privilegio che – come tutti i privilegi – comporta anche delle responsabilità. Dopo la brutale aggressione della Russia all’Ucraina, dopo quanto accaduto il 7 ottobre in Israele, è divenuto urgente parlare di sicurezza e difesa europea. Non si tratta di fare allarmismi, né tantomeno snaturare l’essenza dell’Unione anzi, semmai è un ritorno alle radici europee, a quella idea di comunità europea di difesa che era al centro dei progetti dei padri fondatori, da De Gasperi ad Adenauer. Rafforzare il pilastro europeo all’interno dell’Alleanza Atlantica è la via. E per un solido pilastro europeo si intende una capacità autonoma di rispondere alle sfide regionali e globali e alle eventuali aggressioni, nel più stretto rapporto con i nostri alleati nordamericani.