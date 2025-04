Renato Veiga Juve addio prima del Mondiale per Club? L’idea del Chelsea sul difensore portoghese | ecco la posizione della Juventus Ultime

Renato Veiga Juve, nessun dialogo con i bianconeri: il Chelsea pensa di poter continuare sul difensore già al Mondiale per Club

Nonostante sia stato schierato sempre titolare alla Juve, un po' per scelta ed un po' per necessità, Renato Veiga non dovrebbe rimanere in bianconero.

Come riferito da La Stampa, infatti, il difensore portoghese non è ancora mai stato al centro di discussioni tra Juventus e Chelsea per la conferma in bianconero. Anzi, dal quartier generale dei Blues filtra la volontà di poter contare sul portoghese già per il Mondiale per Club.

