Ilgiorno.it - Renate fermato da Triestina: Ionita interrompe la striscia vincente

Leggi su Ilgiorno.it

Ilnon perdeva da oltre 40 giorni.il “magic moment” delle pantere il colpo da biliardo del centrocampista di origine moldave Arturche concretizza un calcio da punizione laterale su cui forse la difesa nerazzurra poteva fare meglio. Ma poco cambia perché i playoff sono praticamente in cassaforte e la possibilità di centrare il quarto posto è sempre valida, anche se le contendenti adesso aumentano di numero perché anche Giana, Virtus Verona e Atalanta Under 23 si uniscono all’AlbinoLeffe e al Trento che, tra l’altro, sarà l’avversaria di sabato della squadra di Foschi. Chi vince resta in corsa per saltare il primo turno dei playoff, chi perde dovrà probabilmente accontentarsi delle posizioni di rincalzo e giocare fin dall’inizio la lunga sequenza degli spareggi. Staremo a vedere, ma intanto ladi quattro vittorie consecutive e di sei risultati utili di fila subisce uno stop per certi versi inatteso contro una squadra sì forte e attrezzata ma molto indietro in classifica complice un girone di andata deficitario, le solite vicissitudini societarie e una penalizzazione di cinque punti.