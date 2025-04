Ilprimatonazionale.it - Remigrazione ed Europa potenza: due facce della stessa battaglia

Roma, 8 apr – Il 7 aprile 2025 ha rappresentato molto più di una giornata di mobilitazione simbolica. Da Roma a Madrid, da Zwickau a Gijón, piccole comunità militanti hanno dato vita ad azioni coordinate, discrete ma determinate, per lanciare un messaggio semplice e forte: è tempo di, è tempo che l’torni padrona del proprio destino., flash mob in tuttaCiò che rende questa giornata storica non è solo la richiesta di una nuova politica migratoria: è la consapevolezza cheedsono inseparabili. Sono due, quella per la riconquista dell’identità,sicurezza,sovranità. Le azioni del 7 aprile sono state mirate e territoriali. Nessuna sceneggiata di massa, nessun teatrino mediatico: solo militanti radicati nei propri quartieri, nei propri Paesi, che hanno scelto luoghi simbolici — scuole, stazioni, piazze — per ricordare che l’immigrazione incontrollata ha un volto quotidiano.