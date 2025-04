Lapresse.it - Regno Unito: Harry lascia tribunale Londra dopo ricorso contro revoca scorta

Leggi su Lapresse.it

Il principesi è presentato sorpresa in, presso la Corte d’Appello, nell’ambito della decisione del governo britannico di privarlo delladi sicurezza finanziata con fondi pubblici. Il Duca di Sussex ha perso il privilegio nel 2020averto il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. L’anno scorso un giudice ha dichiarato che la decisione di fornire sicurezza acaso per caso non era irrazionale o ingiustificata, maha presentatosostiene che la sua famiglia sia in pericolo durante le visite nela causa dell’ostilità nei confronti suoi e della moglie Meghan.