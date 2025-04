Regeni Schlein al presidio con la famiglia L’appello per Trentini | Il governo lo riporti a casa

"Siamo ancora una volta accanto alla famiglia di Giulio Regeni per chiedere giustizia e verità fino in fondo. Seguiremo passo dopo passo il processo, ottenuto grazie alla determinazione della famiglia, nonostante ostacoli, depistaggi e mancata collaborazione da parte dell'Egitto". A rivendicarlo è la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del presidio prima della nuova udienza del processo sulla sparizione, le torture e l'omicidio Regeni, con imputati quattro 007 egiziani. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).

