Ilfattoquotidiano.it - Regeni, dai tabulati i contatti tra il sindacalista che lo tradì e due imputati: “Anche oggi pezzi di verità”

I frequentitra il rappresentante del sindacato degli ambulanti del Cairo, Said Abdallah, cheGiulio, e alcuni deglierano stati ricostruiti in Aula lo scorso giugno, quando fu mostrato il video della “trappola” al ricercatore italiano, ripreso a sua insaputa dallo stesso, nel corso di un incontro il 7 gennaio 2016, proprio su richiesta degli 007 del Cairo della National Security. Ora dall’analisi deitelefonici, è stato Onofrio Panebianco, l’allora colonnello del Ros dei carabinieri, a ricostruire la mole delle telefonate avvenute, nel corso di una nuova udienza del processo sulla sparizione, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, che vede sotto accusa quattro 007 egiziani. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestatii reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).