Referendum su lavoro e cittadinanza | flash mob volantinaggi e banchetti informativi sul territorio

Referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e del 9 giugno, il comitato referendario Forlì Cesena “La primavera della Democrazia”, costituto. Cesenatoday.it - Referendum su lavoro e cittadinanza: flash mob, volantinaggi e banchetti informativi sul territorio Leggi su Cesenatoday.it Il 12 di aprile, in occasione delle giornate nazionali “Futura 2025: il voto è la nostra rivolta” in cui avverrà il lancio della campagna referendaria per isudell’8 e del 9 giugno, il comitato referendario Forlì Cesena “La primavera della Democrazia”, costituto.

Referendum su lavoro e cittadinanza: flash mob, volantinaggi e banchetti informativi sul territorio. Cittadinanza e lavoro: Rho illustra i quesiti del prossimo referendum. Nonantola, si è costituito il comitato comunale per i referendum su lavoro e cittadinanza. Lavoro e cittadinanza, la Cgil si mobilita per i referendum dell'8 e 9 giugno. Referendum 2025: urne aperte 8 e 9 giugno. I prossimi Referendum e il Flash-Mob che c'è stato davanti a Montecitorio: l'incontro a Palazzo Chigi. Intervista a Franco Corleone (11.03.2025). Ne parlano su altre fonti

In campo per i referendum: "Sos lavoro e cittadinanza" - Trenta realtà della provincia di Forlì-Cesena, di ambito politico e associativo, hanno aperto la propria campagna sui 5 quesiti in agenda l’8 e 9 giugno. (msn.com)

Referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno: i cinque quesiti, tra diritto del lavoro e tempi per ottenere la cittadinanza - Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i decreti con i quali il presidente della Repubblica ha indetto per domenica 8 e lunedì 9 ... (msn.com)

Cesenatico si prepara al voto per i referendum: le iniziative - Lo scorso 4 aprile anche a Cesenatico si è costituito il comitato referendario attivo su tutto il territorio comunale: nell’incontro si sono definite le linee organizzative e gli impegni per informare ... (livingcesenatico.it)