Ilpiacenza.it - Referendum, parte la campagna del Comitato per i 5 Sì

Leggi su Ilpiacenza.it

Il 12 aprile segna l’avvio ufficiale dellareferendaria per i cinquepopolari su lavoro e cittadinanza, in programma l’8 e il 9 giugno. A Piacenza, il primo appuntamento è fissato per sabato 12 aprile dalle ore 9.30 sul Pubblico Passeggio, all’angolo con il liceo scientifico.