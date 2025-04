Referendum dell’8 e 9 giugno tutti gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare la disponibilità

Referendum abrogativi del 8 e 9 Giugno 2025: disponibilità scrutatori e voto per studenti fuori sede e residenti estero.

Referendum del 8/9 giugno 2025 – voto degli elettori fuori sede.

Referendum Popolari del 8 e 9 giugno 2025. Avviso per l'esercizio del diritto al voto per gli elettori fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche.

Notizie - Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025: esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede.

Referendum abrogativi del 8 e 9 Giugno 2025.

Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025.