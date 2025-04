Recensione iPhone 16e | un iPhone 13 aggiornato

iPhone 16e è il modello "economico", così lo definisce Apple, che dovrebbe fare da apripista per entrare nel mondo della mela morsicata.Apple ci sta riprovando, dopo la serie SE arriva un nuovo modello che negli USA si può definire economico mentre il discorso cambia in Italia.Attenzione però a non confondere le due serie, iPhone SE e iPhone 16e sono dispositivi diversi. L'ultimo nato è molto più vicino ai modelli della serie 16 di quanto non fossere i modelli SE.Recensione iPhone 16 Pro Max: caratteristiche, prestazioni e novità Acquista su AmazonRecensione iPhone 16eÈ da qualche anno ormai che Apple tenta di entrare nel mondo degli smartphone economici, prima ci ha probato con la serie SE ma è andata male, ora ci riprova con iPhone 16e. Cosa cambia tra le due serie? La prima è stato un tentativo, direi goffo, di proporre un iPhone davvero economico ma per farlo l'azenda di Cupertino ha realizzato un device carente sotto molti punti di vista.

iPhone 16e Recensione: tutto quello che serve e nulla di più - Quando abbiamo iniziato la prova del nuovo iPhone 16e la prima domanda che ci siamo posti è "a chi è indirizzato questo smartphone?". Sicuramente non agli utenti indecisi tra iOS e Android ... (tech.everyeye.it)