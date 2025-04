Sport.quotidiano.net - Recanatese: Marco Raparo riflette su partite cruciali e arbitraggio discutibile

Il grande pugile si vede anche da come incassa i colpi ma certo la sberla subita dalla, per le modalità rocambolesche con cui è maturata, non può non lasciare qualche strascico e qualche riflessione. "È inevitabile – dice il centrocampista giallorosso– qualche ripercussione sul morale, purtroppo è una storia che si ripete con periodicità da due anni. Viviamo talvolta questi piccoli incubi e forse non abbiamo la maturità giusta per comprendere appieno l’importanza di certe, vedi anche la gara persa ad Isernia. È un percorso anche più complesso di quanto immaginavo". Contro il Teramo l’arbitro, in giornata nera, ci ha messo tanto del suo ma grida vendetta il fatto che siete andati all’intervallo soltanto con un gol di vantaggio: "Se si va a rivedere gli highlights la squadra seconda in classifica non ha mai tirato in porta, se non per un paio di colpi di testa innocui per il portiere.