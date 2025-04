Reali Uk a Roma Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano la Camera

Roma (ITALPRESS) – In occasione della visita di Carlo III e Camilla i cieli di Roma sono stati solcati insieme dalle Frecce Tricolori e dalle Red Arrows del Regno Unito, nel momento in cui al Quirinale i Reali britannici sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel video della Camera il momento del sorvolo su Palazzo Montecitorio.sat/gtr(Fonte video: Camera dei deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Reali Uk a Roma, Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano la Camera Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – In occasione della visita di Carlo III e Camilla i cieli disono stati solcati insieme dallee dalle Reddel Regno Unito, nel momento in cui al Quirinale ibritannici sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel video dellail momento del sorvolo su Palazzo Montecitorio.sat/gtr(Fonte video:dei deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo

