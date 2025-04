Real Madrid Mbappé | Il razzismo va fermato Questo il miglior club al mondo

Mbappé, stella del Real Madrid, ha parlato del razzismo del calcio ma anche dei Blancos e Florentino Perez Pianetamilan.it - Real Madrid, Mbappé: “Il razzismo va fermato. Questo il miglior club al mondo” Leggi su Pianetamilan.it Intervistato da La Sexta, Kylian, stella del, ha parlato deldel calcio ma anche dei Blancos e Florentino Perez

