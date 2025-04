Re Carlo perde la calma con Camilla il gesto davanti a Mattarella | VIDEO

Carlo e della Regina Camilla, nella quale sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Mattarella. All'esterno del Quirinale la regina ha subito infranto il protocollo partecipando alla foto di rito anche se la figlia del capo dello Stato, Laura Mattarella, ha cercato di allontanarla dal marito. Il sovrano, poi, si è spazientito al momento della foto davanti alle bandiere all'interno del Quirinale perché la moglie si era allontanata mentre il re e il capo dello Stato erano pronti per essere fotografati. Carlo visibilmente innervosito ha chiamato Camilla gesticolando e le ha chiesto di raggiungerli. Iltempo.it - Re Carlo perde la calma con Camilla, il gesto davanti a Mattarella | VIDEO Leggi su Iltempo.it Piccolo fuori programma con la perdita della proverbiale flemma british nella visita dei reali britannici al Quirinale nell'ambito della visita a Roma di ree della Regina, nella quale sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica. All'esterno del Quirinale la regina ha subito infranto il protocollo partecipando alla foto di rito anche se la figlia del capo dello Stato, Laura, ha cercato di allontanarla dal marito. Il sovrano, poi, si è spazientito al momento della fotoalle bandiere all'interno del Quirinale perché la moglie si era allontanata mentre il re e il capo dello Stato erano pronti per essere fotografati.visibilmente innervosito ha chiamatogesticolando e le ha chiesto di raggiungerli.

