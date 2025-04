Re Carlo III e Regina Camilla alla Camera dei Deputati il programma

ROMA – Mercoledì 9 aprile la Camera dei Deputati accoglierà Re Carlo III e la Regina Camilla, in occasione della visita di Stato in Italia dei Sovrani del Regno Unito. Alle 14.50 è prevista la cerimonia nell'Aula di Montecitorio, introdotta dai Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l'intervento di Re Carlo III.In rappresentanza del Governo sarà presente il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. La cerimonia è trasmessa in diretta sul canale satellitare e sulla webtv Camera, in italiano (https://webtv.Camera.it/evento/27887) e inglese (https://webtv.Camera.it/evento/27888), con traduzione nella Lingua dei segni.I Reali saranno accolti dal Presidente Fontana sul piazzale di Montecitorio alle 14.

Re Carlo in Italia, l'ultima volta fu da principe: tutti i viaggi italiani della Royal Family. La visita di Carlo III e Camilla al Colosseo, con Alberto Angela. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La visita al Colle e all'Altare della Patria. Poi bagno di folla al Colosseo, accolti da Alberto Angela. Le Frecce Tricolori e le Red Arrows sorvolano Roma per la visita di Re Carlo. Carlo e Camilla in Italia tra Roma e Ravenna fino a giovedì. La visita di Re Carlo e Camilla in Italia, ricevuti da Mattarella al Quirinale. Ne parlano su altre fonti

