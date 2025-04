Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia | ricevuti dal Presidente Mattarella

Carlo III e la Regina Camilla sono giunti a Roma per la loro prima visita ufficiale in Italia da quando il re è salito al trono. La coppia reale è atterrata all’aeroporto di Ciampino, dove ha subito condiviso alcune immagini ufficiali sui social, scattate a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico in Italia. Con una didascalia affettuosa, i sovrani hanno annunciato: “Non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale e con persone così meravigliose”.I colloqui al Quirinale con il Presidente MattarellaRe Carlo e la Regina Camilla si sono recati al Quirinale per un incontro ufficiale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Presidente Mattarella ha accolto i sovrani, seguito da un incontro negli eleganti saloni del Palazzo, dove sono stati trattati temi bilaterali. Laprimapagina.it - Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: ricevuti dal Presidente Mattarella Leggi su Laprimapagina.it ReIII e lasono giunti a Roma per la loro primainda quando il re è salito al trono. La coppia reale è atterrata all’aeroporto di Ciampino, dove ha subito condiviso alcune immagini ufficiali sui social, scattate a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico in. Con una didascalia affettuosa, i sovrani hanno annunciato: “Non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale e con persone così meravigliose”.I colloqui al Quirinale con ilRee lasi sono recati al Quirinale per un incontrocon ildella Repubblica, Sergio, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ilha accolto i sovrani, seguito da un incontro negli eleganti saloni del Palazzo, dove sono stati trattati temi bilaterali.

Roma, l'arrivo di re Carlo e della regina consorte Camilla per la visita di Stato. Visita di Stato delle Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Re Carlo e Camilla al Quirinale, iniziata la visita di Stato. LIVE. Re Carlo III e la regina Camilla al Quirinale, l’incontro con Mattarella. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta| I reali britannici oggi da Mattarella, domani da Meloni. Re Carlo III da Mattarella al Quirinale. E sarà il primo monarca britannico a parlare in Parlamento. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo III e la regina Camilla al Quirinale, l’incontro con Mattarella - Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato in Italia, sono al Quirinale ... (dire.it)

Re Carlo III da Mattarella al Quirinale. E sarà il primo monarca britannico a parlare in Parlamento - Alla vigilia del 20esimo anniversario delle loro nozze, Carlo e Camilla hanno dato inizio alle loro "vacanze" romane: tutti gli impegni politici e culturali ... (iodonna.it)

Re Carlo e Camilla in Italia, la visita di Stato in Italia inizia dal Quirinale - Quattro giorni di visita di Stato in Italia con tappe fra Roma e Ravenna. Il programma di Re Carlo III e la Regina Camilla prevede gli incontri con le massime ... (msn.com)