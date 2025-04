Re Carlo III e Camilla in Italia Mattarella li accoglie al Quirinale

Carlo III e la Regina Camilla, scortati da 32 corazzieri a cavallo, sono stati accolti dal Presidente Mattarella. Servizio di Pierachille Dolfini Re Carlo III e Camilla in Italia. Mattarella li accoglie al Quirinale

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Carlo e Camilla a Roma. Incontro con Mattarella, omaggio all'Altare della Patria, visita al Colosseo - Domani discorso Re Carlo a Camere, interventi Fontana e La Russa Roma. La visita di Carlo III e Camilla al Colosseo, con Alberto Angela. Re Carlo e Camilla in Italia: l'auto "reale" è una Bentley da 11 milioni di euro. Re Carlo e Camilla a Roma. Le Frecce Tricolori e le Red Arrows sorvolano Roma per la visita di Re Carlo. Ne parlano su altre fonti

