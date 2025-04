Re Carlo III a Roma il passaggio delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows inglesi sul Quirinale

Roma, 08 aprile 2025 Il sovrano del Regno Unito Carlo III è in visita di Stato a Roma con la consorte Camilla. In occasione del suo incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Capitale è stata sorvolata dalle Frecce Tricolori e dalle Red Arrows inglesi. I due gruppi acrobatici sono passati sopra il Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

