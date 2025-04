Re Carlo e la regina Camilla incontrano Mattarella Le foto della visita a Roma

Roma Ciampino nel pomeriggio di ieri, Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono giunti al Quirinale scortati dai Corazzieri a cavallo e accolti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura. Nel Cortile d'Onore sono stati eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato. Nella terrazza del Quirinale, prima dei colloqui, Mattarella e Re Carlo hanno assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, e delle Red arrows, Pattuglia della Royal air force. Subito dopo, c'è stata la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e infine i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali si sono recati all'Altare della Patria per deporre una corona di fiori sulla tomba del Milite ignoto. Ilfoglio.it - Re Carlo e la regina Camilla incontrano Mattarella. Le foto della visita a Roma Leggi su Ilfoglio.it Arrivati aCiampino nel pomeriggio di ieri, ReIII e ladel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono giunti al Quirinale scortati dai Corazzieri a cavallo e accolti dal presidenteRepubblica, Sergioinsieme alla figlia Laura. Nel Cortile d'Onore sono stati eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato. Nella terrazza del Quirinale, prima dei colloqui,e Rehanno assistito al passaggioPattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, e delle Red arrows, PattugliaRoyal air force. Subito dopo, c'è stata la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e infine i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali si sono recati all'AltarePatria per deporre una corona di fiori sulla tomba del Milite ignoto.

