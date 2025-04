Re Carlo e Camilla in visita al Colosseo | Alberto Angela gli fa da guida

Un incontro tra storia, cultura e simboli viventi. ReIII e la regina, inufficiale in Italia, hanno fatto tappa al Parco Archeologico delin un momento carico di significato, fra la meraviglia dei turisti e l’interesse di studenti e appassionati. L’arrivo dei reali, martedì 8 aprile, è stato accolto da un’imponente cornice di sicurezza: accesso blindato, controlli capillari e uno scenario solenne, arricchito dall’esibizione musicale congiunta della banda della Brigata Sassari e delle Welsh Guards, a sancire l’alleanza culturale e simbolica fra Italia e Regno Unito. Accanto a loro, un volto familiare a tutti gli italiani:alRainewsA bordo della maestosa Bentley State Limousine color amaranto della Casa Reale inglese,hanno raggiunto l’ingresso monumentale del, salendo dall’Arco di Costantino fino alla terrazza panoramica affacciata sull’anfiteatro.

